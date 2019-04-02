Несколько автобусов сгорели в трамвайном депо Хабаровска
Накануне, 1 апреля, хабаровские пожарные по повышенному номеру отправились на вызов в трамвайное депо. На территории объекта случилось возгорание, огонь охватил несколько автобусов и намеревался испортить другие машины, которые стояли близко друг к другу.
- По предварительным данным горели списанные автобусы. Тушение пожара осложняло то, что машины стояли близко друг к другу. Огнеборцам через час удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огонь полностью уничтожил три списанных автобуса, одна машина пострадала частично, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На данный момент сотрудники Госпожнадзора выясняют причины возгорания и виновного в случившемся.
Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру «101» или «112».
ИСТОЧНИК KP.RU