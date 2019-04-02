2019-04-02T03:11:28+03:00
Происшествия

Несколько автобусов сгорели в трамвайном депо Хабаровска

Тушить пожар было сложно, потому что машины стояли близко друг к другу
Ольга КИВА
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Несколько автобусов сгорели в трамвайном депо ХабаровскаНесколько автобусов сгорели в трамвайном депо ХабаровскаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Накануне, 1 апреля, хабаровские пожарные по повышенному номеру отправились на вызов в трамвайное депо. На территории объекта случилось возгорание, огонь охватил несколько автобусов и намеревался испортить другие машины, которые стояли близко друг к другу.

- По предварительным данным горели списанные автобусы. Тушение пожара осложняло то, что машины стояли близко друг к другу. Огнеборцам через час удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огонь полностью уничтожил три списанных автобуса, одна машина пострадала частично, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На данный момент сотрудники Госпожнадзора выясняют причины возгорания и виновного в случившемся.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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