2019-04-02T03:39:44+03:00
Общество

Маршрутная сеть в Хабаровске экономически выгодна и удобна для пассажиров

В краевой столице сегодня общественный транспорт ходит по 63 маршрутам
Ольга КИВА
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Маршрутная сеть в Хабаровске экономически выгодна и удобна для пассажировМаршрутная сеть в Хабаровске экономически выгодна и удобна для пассажировФото: Евгения ГУСЕВА
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В краевой столице проанализировали загруженность автобусов, троллейбусов и трамваев. В целом в городе работают 63 маршрута, для сравнения во Владивостоке – 93. При этом в Хабаровске в автобусах с большей протяженностью пути стоимость проезда всего 30 рублей. В столице Приморья горожанам при большем количестве общественного транспорта часто приходится делать пересадки, а, значит, больше платить за проезд.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, средняя протяженность маршрутов 27 километров. На сегодняшний день, городская маршрутная сеть удобна для пассажиров и экономически целесообразна. От горожан поступило три обращения с просьбой наладить прямую автобусную связь из поселка имени Горького в Индустриальный район города. Однако опытным путем выяснили, что этот маршрут не востребован.

Отметим, что осенью прошлого года корректировали маршруты автобусов №14 и 22. В утреннее и вечернее время общественный транспорт останавливался возле индустриального парка «Авангард», соединяя поселок Горького и Индустриальный район. Наполняемость салонов при этом составила 10 человек за один рейс. Последние данные мониторинга также используют для совершенствования маршрутной сети города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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