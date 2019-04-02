2019-04-02T04:39:04+03:00
Происшествия

Сельчанка в Хабаровском крае подожгла место работы, чтобы скрыть недостачу

Ущерб от пожара превысил два миллиона рублей
Ольга КИВА
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Сельчанка в Хабаровском крае подожгла место работы, чтобы скрыть недостачуСельчанка в Хабаровском крае подожгла место работы, чтобы скрыть недостачуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Хабаровского края оказалась фигуранткой уголовного разбирательства, когда попыталась уничтожить чужое имущество. По версии следствия, 29-летняя сельчанка устроила пожар в отделении почты, где работала сама. Тот факт, что это был умышленный поджог, подтвердили результаты пожарно-технической экспертизы.

- В отношении 29-летней подозреваемой завели уголовное дело. Общая сумма ущерба по оценкам специалистов превысила два миллиона рублей, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

В свое оправдание задержанная объяснила, что хотела скрыть недостачу денег и товарно-материальных ценностей, которая образовалась у нее на работе. Только поэтому сельчанка решилась на поджог. Расследование уголовного дела на сегодняшний день продолжается, в отношении женщины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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