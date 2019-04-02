За обрезанные деревья в Комсомольске собираются наказать «управляйку»
Управляющую компанию в города Юности собираются привлечь к административной ответственности. Причиной тому стали деревья, часть которых организация взялась обрезать, часть – убрать вовсе. Сточки зрения омоложения растительности это дело благородное, но с юридической – это нарушение, если отсутствует разрешение отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов.
- Нарушение допустили в марте этого года. «Управляйка» взялась за работу согласно протоколу общего собрания собственников жилья в доме №20 на проспекте Интернациональном. Однако согласовывать свои действия с отделом они в любом случае должны были. Это требование прописано в административном регламенте по предоставлению услуги «Согласование проведения омолаживающей, санитарной, формовочной обрезки деревьев и кустарников, сноса аварийных деревьев и кустарников в Комсомольске-на-Амуре», - рассказали в пресс-службе городской администрации.
За нарушение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность. Вот и управляющей компании придется ответить за свои действия. В отношении организации уже составили административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU