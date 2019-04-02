В Хабаровске 10 пассажиров автобуса невольно стали участниками аварии

СЕГОДНЯ 05:46 2019-04-02T05:47:26+03:00

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В минувший понедельник, 1 апреля, в Хабаровске случилась авария, в которую оказались втянуты одновременно иномарка и автобус. По предварительной информации, происшествие случилось почти в 12 часов на улице Шелеста. Предположительно автолюбительница ехала на машине Тоуота Vitz в сторону Воронежской. Она не выполнила требования знака «Поворот направо» и поехала прямо. Как результат, иномарка врезалась в автобус, который ехал ей навстречу.

Как сообщил информированный источник, пострадал только автоледи. Врачи диагностировали у нее ушибы мягких тканей головы. При этом потерпевшая сама пришла к врачам вечером того дня, когда случилась авария.

На данный момент известно, что водитель автобуса был трезв, у женщины взяли анализы медицинского освидетельствования. Когда случилась авария, в салоне общественного транспорта находились 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU