2019-04-02T06:37:06+03:00
Общество

В Хабаровском крае осужденным, не лишенным свободы, рассказали о вакансиях

Также поднадзорным рассказали о профессиональном обучении
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае осужденным, не лишенным свободы, рассказали о вакансияхВ Хабаровском крае осужденным, не лишенным свободы, рассказали о вакансияхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ванинском районе осужденным рассказали о вакансиях и уровнях зарплат в регионе. Встречи прошли 1 апреля с теми поднадзорными, чье наказание не связано с лишением свободы.

- Гражданам разъяснили положения трудового законодательства и проинформировали о том, какими услугами они могут воспользоваться при трудоустройстве непосредственно в центре занятости. Также осужденным рассказали о самых востребованных специальностях и средней заработной плате в регионе, - рассказали в комитете по труду и занятости регионального правительства.

Особое внимание на встрече с осужденными уделили тому, как зарегистрироваться в центре занятости и какие документы для этого нужны. Отдельно поднадзорным рассказали о причитающихся социальных выплатах и о возможности профессионального обучения в рамках действующих на сегодняшний день программ. Также специалисты ответили на вопросы собравшихся и раздали им информационные буклеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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