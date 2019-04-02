2019-04-02T07:27:29+03:00
Происшествия

Хабаровчанин зарабатывал на жизнь, прописывая в своей квартире иностранцев

Мужчину уже привлекали за это к уголовной ответственности, но выводов подозреваемый не сделал
Ольга КИВА
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Хабаровчанин зарабатывал на жизнь, прописывая в своей квартире иностранцевХабаровчанин зарабатывал на жизнь, прописывая в своей квартире иностранцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хабаровчанин решил заработать на жизнь тем, что прописывал в своей квартире иностранцев. Среди фиктивных квартирантов у мужчины числились граждане Кыргызской Республики, Армении, Узбекистана и Таджикистана. Как оказалось, горожанин и раньше использовал такой способ получения дохода.

- Нарушения выявили во время проверки, которая прошла в ноябре 2018 года. Внимание правоохранителей было обращено на лиц без гражданства. Всего в квартире 55-летнего подозреваемого насчитали четырех фиктивно зарегистрированных граждан, которые не жили в помещении и работали на стройках, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

За свои небольшие услуги хабаровчанин получил от иностранцев деньги. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за это же нарушение, правда, тогда разбирательства прекратили в связи с деятельным раскаянием. Материалы нынешнего дела уже направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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