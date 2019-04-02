2019-04-02T09:05:51+03:00
Общество

В Хабаровском крае устроят «генеральную уборку» дворов

Участники Всероссийской акции «Зеленая Весна» также поборются за призы экологического флешмоба
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае устроят «генеральную уборку» дворовВ Хабаровском крае устроят «генеральную уборку» дворовФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае 20 апреля пройдет общекраевой субботник. В этом году санитарная чистка территорий поселений совпала с проведением крупной экологической акции «Зеленая Весна». Участники мероприятия устроят масштабную «генеральную уборку» придомовых территорий и поборются за призы экологического флешмоба.

- Как правило, в субботнике участвую школьники, студенты, госслужащие и работники предприятий, а также неравнодушные граждане. В этом году желающие смогут побыть в роли эколога и поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте vesna.vernadsky.ru, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, санитарная чистка в регионе продлится с 15 апреля до 15 июня. В этот период также устроят Дни защиты от экологической опасности. В рамках этой акции организуют фотовыставки, уборки территорий, экологические конкурсы. В школах пройдут экологические уроки, а в лагерях – профильные смены. Участники традиционно проведут «Всероссийский день посадки леса», марафон «Эколята – молодые защитники природы» и «День тигра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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