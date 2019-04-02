2019-04-02T09:54:22+03:00
Общество

Фельдшерам скорой помощи в ЕАО теперь полагается жилье

Отредактированный областной закон, гарантирующий эту меру поддержки, уже вступил в силу
Ольга КИВА
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Фельдшерам скорой помощи в ЕАО теперь полагается жильеФельдшерам скорой помощи в ЕАО теперь полагается жильеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии очень не хватает фельдшеров на скорой помощи. Эту проблему сейчас пытаются решить с помощью новых мер социальной поддержки. Так, в областной закон о мерах по привлечению медицинских работников внесли поправки, согласно которым специалистов будут обеспечивать жильем.

- Такое решение приняли, исходя из реалий. Есть фельдшеры, которые готовы работать в области, но при условии обеспечения жильем. Ранее квадратные метры полагались только врачам. Теперь же фельдшеры выездных фельдшерских бригад филиалов или постов областной станции скорой медицинской помощи тоже могут рассчитывать на служебное жилье или компенсацию, если будут снимать квартиру, - прокомментировала Любовь Павлова, председатель парламента ЕАО.

Принятые поправки должны помочь в укомплектовании службы скорой медицинской помощи фельдшерскими кадрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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