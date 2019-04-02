2019-04-02T12:30:56+03:00
Общество

На рынке услуг такси в Хабаровском крае собираются навести порядок

Пока законопроекты, предложенные для этой цели, нуждаются в доработке
Ольга КИВА
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На рынке услуг такси в Хабаровском крае собираются навести порядокНа рынке услуг такси в Хабаровском крае собираются навести порядокФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае собираются всерьез взяться за регулирование деятельности такси. Для этого в регионе разработали ряд законопроектов. Правда, документе еще довольно «сырые» и требуют доработки.

- Среди проблем, которые собираются решить путем принятия закона, обеспечение безопасности пассажиров, пользующихся услугами такси, и низкая финансовая защищенность пользователей услуги в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу во время поездок на машинах. Также речь шла о введении обязательного страхования гражданской ответственности компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере услуг такси, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу перевозимых ими пассажиров, - рассказали в Общественной палате Хабаровского края.

Авторы предложенного законопроекта предлагают ввести требования к агрегаторам, запретить передачу заявок лицам, не имеющим разрешения на деятельность такси и передачу разрешений на деятельности такси третьим лицам. Также затронули вопросы, касающиеся порядка предоставления государственных услуг по выдаче разрешений и порядка осуществления государственного контроля. Все эти меры помогут обеспечить прозрачность системы обслуживания населения легковым такси.

Среди пожеланий к документам озвучили необходимость проработки механизма гражданского контроля и сокращение административного давления на поставщиков услуг такси. Также нужно предусмотреть степень ответственности служб заказа такси, которые сейчас оказывают информационные услуги и не несут никакой ответственности за срыв поездки или некачественно оказанную услугу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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