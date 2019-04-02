Бизнесмен в Хабаровском крае в темную дважды сэкономил на налогах
Бизнесмен из Ванино исхитрился и сэкономил на налоговых отчислениях порядка 400 тысяч рублей. В инспекцию 56-летний предприниматель подал декларацию с заведомо ложными сведениями о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащей возмещению из бюджета. Как выяснилось позже, это не единственное его экономическое правонарушение.
- Ранее в отношении мужчины уже возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Тогда фигуранту удалось утаить от государства сумму больше пяти миллионов рублей. По версии следствия, злоумышленник использовал недостоверные сведения о приобретении нефтепродуктов у сторонней организации и указал в декларации заведомо ложные сведения. К слову, с компанией, у которой он якобы покупал топливо, на самом деле не было финансово-хозяйственных отношений, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.
На сегодняшний день в отношении бизнесмена расследуют два уголовных дела – о мошенничестве в сфере незаконного возмещения налога на добавленную стоимость и за уклонение от уплаты налогов.
ИСТОЧНИК KP.RU