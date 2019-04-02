2019-04-02T11:47:32+03:00
Общество

В Комсомольске 10 апреля ограничат движение по улице Шиханова

Причина временных неудобств в капитальном ремонте тепловой сети
Ольга КИВА
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В Комсомольске 10 апреля ограничат движение по улице ШихановаВ Комсомольске 10 апреля ограничат движение по улице ШихановаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Комсомольске-на-Амуре с 10 апреля по 1 июля ограничат проезд по улице Шиханова. Временные неудобства связаны с капитальным ремонтом тепловой сети. Запрет на движение автотранспорта будет действовать от пересечения с улицей Комсомольской до жилого дома №8 по улице Шиханова.

- Автолюбителей просят учесть, что объехать участок дороги можно будет по проспекту Интернациональному, улице Васянина, проспекту Ленина и улице Комсомольской. Водителей, управляющих крупногабаритным и тяжеловесным транспортом, убедительно просят сменить маршрут и ездить по улицам Лесная, Ленина, Аллея Труда, Васянина и по проспекту Первостроителей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что на участке улицы Шиханова от жилого дома №8 до пересечения с проспектом Ленина и на участке улицы Васянина от пересечения с улицей Комсомольской до пересечения с улицей Ленина, будет действовать двусторонний режим движения автотранспорта.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать информацию при планировании поездок. Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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