2019-04-03T03:29:17+03:00
Общество

Долги стали угрозой для сделки по продаже машины в Хабаровском крае

Мужчина не платил по кредитам и задолжал более 50 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Долги стали угрозой для сделки по продаже машины в Хабаровском краеДолги стали угрозой для сделки по продаже машины в Хабаровском краеФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Еще один должник в Хабаровском крае попался в сети правосудия. Мужчина оформил кредит, а возвращать его, похоже, не собирался. Банкам заемщик задолжал более 50 тысяч рублей.

- Жителя Николаевского района предупредили о существующем долге. Однако мужчина не торопился оплачивать его. Тогда правоохранители пошли на крайние меры в рамках закона – отправили запрос в регистрирующие органы. Когда должник захотел продать свое авто сразу же вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспорта, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю.

Должник все-таки успел оформить сделку, однако новый владелец не смог поставить машину на учет. Чтобы не упустить свою выгоду, мужчина все-таки собрал нужную сумму и быстро погасил долг. В отношении него исполнительное производство уже закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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