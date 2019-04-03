2019-04-03T04:43:51+03:00
Общество

Торговцы лекарствами в Хабаровске заплатят миллионные штрафы за взятку

Злоумышленники подкупили заведующую аптекой, чтобы «протолкнуть» свой товар
Ольга КИВА
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Торговцы лекарствами в Хабаровске заплатят миллионные штрафы за взяткуТорговцы лекарствами в Хабаровске заплатят миллионные штрафы за взяткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске приговор суда заслушали торговцы лекарства, которых уличили в даче взятки. Во время разбирательств удалось доказать, что злоумышленники подкупили заведующую аптекой с целью продвинуть свои препараты на прилавки.

- Известно, что иностранный гражданин, который занимал в компании пост коммерческого директора, и менеджер по продажам этой же организации дали взятку заведующей аптекой. Женщина занималась, в том числе и подготовкой документации для заседания конкурсной комиссии по приобретению лекарств. Она согласилась представить справку с анализом текущих цен различных поставщиков и убедить членов комиссии, что это более выгодное предложение. За свои услуги она получила 43 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге коммерсанты оформили сделку на сумму более одного миллиона рублей. Столько же теперь заплатит каждый нарушитель в пользу государства. Такую сумму определил суд в виде штрафа за дачу взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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