В Хабаровске ищут волонтеров для ухода за больными детками

СЕГОДНЯ 05:14 2019-04-03T05:14:14+03:00

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В Хабаровске ищут волонтеров, которые готовы помочь ухаживать за детьми, находящимися в больнице. На сегодняшний день добровольцы уже действуют в онкологическом отделении Детской краевой клинической больницы имени Пиотровича.

- В самом отделении разместили «Коробочку храбрости», также оказывают помощь иногородним родителям деток, проходящих лечение. Для них организовали так называемую «онкогостиницу», где предоставляют бесплатное проживание психологическую поддержку, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Отметим, что сейчас в особом внимании нуждаются пять ребят, которые находятся в травматолого-ортопедическом и инфекционном отделениях больницы. Как правило, без присмотра сопровождающих остаются дети-сироты, которым особенно нужно внимание и забота.

Тех, кто хочет помочь, информируют о документах, которые нужны, чтобы стать добровольцем в больнице. При себе нужно иметь справку об отсутствии судимости, от дерматолога об отсутствии заразных кожных заболеваний, флюорографию и анализ крови на реакцию Вассермана. Подробности по телефонам 8-914-544-03-60 и 77-03-60.

ИСТОЧНИК KP.RU