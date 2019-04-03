2019-04-03T05:47:22+03:00
Общество

На улице Краснореченской в Хабаровске появилась тяжелая техника

В этом году обновят двухкилометровый участок от улицы Богачева до Прогрессивной
Ольга КИВА
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На улице Краснореченской в Хабаровске появилась тяжелая техникаНа улице Краснореченской в Хабаровске появилась тяжелая техникаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске на улице Краснореченской начались ремонтные работы. В этом году рабочие должны привести в порядок двухкилометровый участок от улицы Богачева до Прогрессивной. На сегодняшний день экскаватор уже прокладывает канаву вдоль трамвайных путей, в перспективе строителям предстоит вынести инженерные коммуникации.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, трассу ремонтируют в рамках проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы планируют закончить в октябре. В итоге должна получиться широкая шестиполосная дорога с отдельно выделенным автобусным движением. Ее пропускная способность составит от 20 до 25 тысяч автомобилей в сутки.

Отметим, в целом в 2019 году дорожники планируют реконструировать порядка 43 километров автодорог. При этом план ремонта дорог составили с учетом мнения горожан. Высказать и внести свои поправки горожане смогли во время общественных слушаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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