На улице Краснореченской в Хабаровске появилась тяжелая техника
В Хабаровске на улице Краснореченской начались ремонтные работы. В этом году рабочие должны привести в порядок двухкилометровый участок от улицы Богачева до Прогрессивной. На сегодняшний день экскаватор уже прокладывает канаву вдоль трамвайных путей, в перспективе строителям предстоит вынести инженерные коммуникации.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, трассу ремонтируют в рамках проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы планируют закончить в октябре. В итоге должна получиться широкая шестиполосная дорога с отдельно выделенным автобусным движением. Ее пропускная способность составит от 20 до 25 тысяч автомобилей в сутки.
Отметим, в целом в 2019 году дорожники планируют реконструировать порядка 43 километров автодорог. При этом план ремонта дорог составили с учетом мнения горожан. Высказать и внести свои поправки горожане смогли во время общественных слушаний.
ИСТОЧНИК KP.RU