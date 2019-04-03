В Хабаровском крае осталось только 14 действующих ледовых переправ
В Хабаровском крае на сегодняшний день продолжают работать только 14 ледовых трасс. По последним данным, все временные трассы закрыли в Ульчском районе. Причиной тому стали погодные условия - из-за потепления лед стал непрочным, а значит движение по нему небезопасно.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в Ульчском районе закрытые переправы соединяли села Богородское – Ухта, Савинское – Дуди, Кальма – Тахта, Сусанино – Тыр и Тыр – Кальма. На сегодняшний день еще действуют ледовые трассы в районе имени Полины Осипенко и Аяно-Майском – по три, Верхнебуреинском и Комсомольском районах – по одной, Николаевском – две, Охотском – четыре.
Жителей края убедительно просят не выходить и не выезжать на лед, особенно в местах, где установлены информационные знаки и шлагбаумы. Движение на таких участках ледяного покрова может быть опасно для жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU