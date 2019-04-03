В Хабаровском крае осталось только 14 действующих ледовых переправ

СЕГОДНЯ 06:12 2019-04-03T06:12:38+03:00

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В Хабаровском крае на сегодняшний день продолжают работать только 14 ледовых трасс. По последним данным, все временные трассы закрыли в Ульчском районе. Причиной тому стали погодные условия - из-за потепления лед стал непрочным, а значит движение по нему небезопасно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в Ульчском районе закрытые переправы соединяли села Богородское – Ухта, Савинское – Дуди, Кальма – Тахта, Сусанино – Тыр и Тыр – Кальма. На сегодняшний день еще действуют ледовые трассы в районе имени Полины Осипенко и Аяно-Майском – по три, Верхнебуреинском и Комсомольском районах – по одной, Николаевском – две, Охотском – четыре.

Жителей края убедительно просят не выходить и не выезжать на лед, особенно в местах, где установлены информационные знаки и шлагбаумы. Движение на таких участках ледяного покрова может быть опасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU