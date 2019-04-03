2019-04-03T09:01:44+03:00
Общество

Пенсионерка в ЕАО отдала 150 тысяч рублей за молитвы псевдоясновидящей

Потерпевшая надеялась, что чудо-целительница сможет вылечить сына от алкоголизма
Ольга КИВА
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Пенсионерка в ЕАО отдала 150 тысяч рублей за молитвы псевдоясновидящейПенсионерка в ЕАО отдала 150 тысяч рублей за молитвы псевдоясновидящейФото: Олег ЗОЛОТО
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За помощью к полицейским обратилась жительница Облученского района, которая лишилась 150 тысяч рублей. Женщина верила, что тратит деньги на благое дело. Она хотела вылечить сына от алкоголизма и обратилась к ясновидящей. Однако целительница читала свои заговоры и молитвы только до тех пор, пока 82-летняя потерпевшая могла платить деньги.

- Пенсионерка увидела телепередачу, где ясновидящая предлагала помощь в исцелении от алкоголизма и других болезней. Женщина сама связалась с псевдоврачевательницей, а точнее, с оператором, который принял от нее заявку. Потом пенсионерке перезвонил некий заместитель ясновидящей и сказал, что нужно перевести 23 тысячи рублей на счет. Только после этого целительница позвонила сама и начала читать заговоры и молитвы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

В общей сложности мошенники выманили у потерпевшей порядка 150 тысяч рублей. Когда женщина призналась, что у нее закончились деньги, псевдоцелительница бросила трубку и больше на звонки не отвечала.

По этому инциденту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование которого сейчас продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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