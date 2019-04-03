Ко Дню Победы ветераны и дети военного времени в Хабаровском крае получат выплаты
Ветеранам и детям военного времени в Хабаровском крае выплатят деньги ко дню празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение об этом подписали в региональном правительстве.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, выплаты можно булет получить в отделениях почтовой связи, а также на банковский счет. Во втором случае финансы поступят после 10 апреля.
Отметим, что в крае сегодня насчитывают чуть больше четырех тысяч ветеранов ВОВ и свыше 69 тысяч детей войны – людей, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Назначение выплат для этой категории граждан производят в центрах социальной поддержки населения.
Более подробная информация по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты населения края - 8 (4212) 32-64-93.
ИСТОЧНИК KP.RU