2019-04-03T09:00:30+03:00
Общество

Ко Дню Победы ветераны и дети военного времени в Хабаровском крае получат выплаты

Деньги можно будет получить на счет в банке или в отделении почтовой связи
Ольга КИВА
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Ко Дню Победы ветераны и дети военного времени в Хабаровском крае получат выплатыКо Дню Победы ветераны и дети военного времени в Хабаровском крае получат выплатыФото: Правительство Хабаровского края
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Ветеранам и детям военного времени в Хабаровском крае выплатят деньги ко дню празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение об этом подписали в региональном правительстве.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, выплаты можно булет получить в отделениях почтовой связи, а также на банковский счет. Во втором случае финансы поступят после 10 апреля.

Отметим, что в крае сегодня насчитывают чуть больше четырех тысяч ветеранов ВОВ и свыше 69 тысяч детей войны – людей, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Назначение выплат для этой категории граждан производят в центрах социальной поддержки населения.

Более подробная информация по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты населения края - 8 (4212) 32-64-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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