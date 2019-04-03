2019-04-03T09:58:54+03:00
Политика

Спецназ разгромил условный лагерь боевиков в Хабаровском крае

В учениях также задействовали военных летчиков
Ольга КИВА
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Спецназ разгромил условный лагерь боевиков в Хабаровском краеСпецназ разгромил условный лагерь боевиков в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошли учения для военных летчиков и бойцов спецназа. В рамках мероприятия военнослужащие ликвидировали условный лагерь, где по легенде тренировали боевиков.

- Согласно сценарию, участники тренировки провели рейд в заданном районе, в ходе которого обнаружили объект. Дальше координаты лагеря передали в пункт управления для наведения авиации. После этого военные летчики нанесли авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами и выполнили практическое бомбометание. Для маневров использовали транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударные Ка-52 «Аллигатор», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме основных задач, военные также отработали порядок действий при эвакуации разведчиков, экипажи «Терминаторов» высадились в точке сбора, летчики «Аллигаторов» взяли воздушный периметр под охрану. Военные авиаторы продемонстрировали маневры, имитирующие уход из-под удара ПЗРК «боевиков» с применением «тепловых ловушек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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