2019-04-03T12:06:29+03:00
Общество

На бесхозных полях и пустырях в Хабаровске чаще всего горит трава

Главам районов поручили лично надзирать за землями
Ольга КИВА
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На бесхозных полях и пустырях в Хабаровске чаще всего горит траваНа бесхозных полях и пустырях в Хабаровске чаще всего горит траваФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске продолжает действовать противопожарный режим. Только за последние сутки в краевой столице зарегистрировали 21 возгорание сухой травы. Чаще всего палы случаются на бесхозных полях и пустырях. Специалисты отмечают, что больше всего возгораний происходит в Железнодорожном районе.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мэр города Сергей Кравчук поручил главам районов лично вести контроль над бесхозными городскими землями, на которых чаще всего происходят палы травы. К слову, подрядные организации косят сухую траву, но этого на сегодняшний день недостаточно.

Жителям напоминают, что поджигать сухую траву категорически запрещено. Нарушителям грозит штраф в сумме до четырех тысяч рублей для физических лиц и до полумиллиона рублей для организаций. Отметим, что с начала месяца руководителям компаний уже выдали около 200 предписаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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