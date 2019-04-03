В хабаровской детской больнице собираются построить новый корпус

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-03T09:57:40+03:00

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В Хабаровске собираются построить новый инфекционный корпус детской краевой больницы имени Пиотровича. На сегодняшний день путем проведения конкурса уже выбрали компанию, которая возьмется за проектирование здания. Предварительно известно, что сумма госконтракта может составить 29 миллионов рублей.

Как отметили в краевом министерстве строительства, фирму-проектировщика в этот раз выбирали не с помощью электронных торгов, а через конкурс. Это новая для региона процедура, которая позволяет привлекать более опытные организации и повысить тем самым качество работ. В отличие от электронных торгов победителя конкурса выбирали не по меньшей цене, а по количеству баллов. При выборе учитывали опыт организации на строительном рынке и наличие успешно завершенных заказов.

Отметим, что в общей сложности стоимость строительства нового корпуса оценили в 1,1 миллиарда рублей. Деньги будут выделять в течение трех лет – в 2019 году 73 миллиона рублей, в 2020 и 2021 годах – по 420 миллионов рублей. Около 100 миллионов рублей на строительство и проектирование выделит краевой бюджет. Ввести в эксплуатацию новый корпус планируется в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU