Угонщик в Хабаровском крае покатался и бросил авто в соседнем городе

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-03T10:57:08+03:00

Сам фигурант объяснил, что полез в чужую машину, потому что был пьян

Изменить размер текста: A A

Житель Амурска припарковал свою машину возле подъезда, а немного позже обнаружил, что она пропала. Горожанин отправился в полицию и попросил найти его авто. Полицейские с этой задачей справились, правда, пропажу обнаружили в Комсомольске-на-Амуре.

- Предполагаемого угонщика также задержали в городе Юности. 40-летний мужчина родом из Амурска нигде не работал и ранее не был судим. В свое оправдание подозреваемый сказал, что на угон решился, будучи нетрезвым, мол, хотел покататься по городу на чужом авто. Когда автопрогулка ему надоела, он просто бросил машину, и все, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении амурчанина завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до пяти лет. На время следствия фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU