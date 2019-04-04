2019-04-04T07:07:52+03:00
Общество

В Хабаровске дом на улице Бондаря остался без горячей воды

Причиной отключения стали работы по врезке
Ольга КИВА
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В Хабаровске дом на улице Бондаря остался без горячей водыВ Хабаровске дом на улице Бондаря остался без горячей водыФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 4 апреля, в Хабаровске один дом, расположенный на улице Бондаря, остался без горячей воды. Причиной коммунального происшествия стали работы по врезке. По предварительной информации, больше отключений водоснабжения в городе не зарегистрировали.

Как сообщили в городской администрации, сегодня в Хабаровске не работают 22 лифта. В минувшие сутки на уборке дорог и дворов в городе работали 117 единиц техники, в том числе ночью девять машин. С дорог и улиц краевого центра вывезли больше 158 кубометра песка и мусора.

Также за минувшие сутки эвакуировали 35 автомобилей. По данным единой диспетчерской городской службы, в Хабаровске зафиксировали 28 дорожных аварий, два пожара и 40 возгораний. Горожане вызывали по номеру «03» скорую помощь 694 раза.

Сегодня утром на маршруты вышло 639 единиц транспорта. Из них 36 трамваев, 20 троллейбусов, 583 автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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