За долги по алиментам отца в Хабаровском крае отправили за решетку

СЕГОДНЯ 03:23 2019-04-04T07:06:23+03:00

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Житель Бикина оказался за решеткой из-за долгов по алиментам. Горе-папа категорически отказывается платить деньги на содержание собственного ребенка. В качестве наказания ему сначала определили 50 часов обязательных работ.

- Должник уклонялся и от трудовой повинности. Как результат, на него составили еще один административный протокол, который также направили в суд. Служитель Фемиды огласил новый приговор, согласно которому нерадивый отец проведет за решеткой пять суток, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю.

Отметим, что родителям, которые не хотят платить алименты, в качестве наказания могут назначить обязательные работы на срок до 150 часов или административный арест на срок от 10 до 15 суток. По закону возможно наложение штрафа до 20 тысяч рублей на лиц, в отношении которых не могут применяться обязательные работы или административный арест.

ИСТОЧНИК KP.RU