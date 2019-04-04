«Смогу жить сам»: подростки-аутисты в Хабаровске пройдут курсы социализации

СЕГОДНЯ 04:11 2019-04-04T07:05:28+03:00

В краевой столице уже нашли помещение для учебно-тренировочного центра

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске собираются обустроить учебно-тренировочный центр, где подростки, страдающие аутизмом, смогут пройти курсы социализации. Ребят обучат бытовой, коммуникативной и досуговой деятельности. Справиться с этой задачей собираются в рамках проекта «Смогу жить сам».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, помещение для центра уже нашли. Это трехкомнатная квартира в доме, расположенном в жилом доме в Индустриальном районе. Сейчас в помещении идет капитальный ремонт. К слову, в 2016 году авторы проекта уже проводили обучение подростков-аутистов. Деньги на обустройство первой квартиры тогда получили за счет регионального гранта.

На курсах с детьми будет заниматься логопед, ребят научат готовить еду, стирать белье, выполнять другую повседневную работу. После обучения подростки смогут самореализоваться и обходиться без помощи взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU