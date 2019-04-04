Творческая молодежь из Хабаровского края отправится в Крым

СЕГОДНЯ 04:41 2019-04-04T04:41:17+03:00

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Творческую молодежь Хабаровского края приглашают к участию во Всероссийском форуме деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Организаторы для мероприятия выбрали в этом году территории Капсельской долины в Крыму. Ожидается, что событие объединит более 30 тысяч человек.

- В программе форума проведение именных творческих школ, обучающих мастер-классов, лекций и мероприятий платформы «Равный – равному». В завершении мероприятия для гостей устроят фестиваль «Таврида – ArtRussia 2019». Участники события смогут не только вдохновиться на новые творческие свершения, но и финансовую поддержку для реализации проектов и программ края. К слову, за время предыдущих форумов уже распределили более 300 грантов на сумму 40 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Заявки на форум принимают в системе «Молодежь России». Вопросы по участию и отбору в состав региональной делегации принимает «Посол Тавриды» от Хабаровского края Евгения Горбанева по электронной почте zhekonya@mail.ru и по телефону 8-914-188-12-60.

ИСТОЧНИК KP.RU