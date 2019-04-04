2019-04-04T04:41:17+03:00
Звезды

Творческая молодежь из Хабаровского края отправится в Крым

Участники Всероссийского форума «Таврида 5.0» получат вдохновение для новых свершений и финансирование своих проектов
Ольга КИВА
Поделиться:
Творческая молодежь из Хабаровского края отправится в КрымТворческая молодежь из Хабаровского края отправится в КрымФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Творческую молодежь Хабаровского края приглашают к участию во Всероссийском форуме деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Организаторы для мероприятия выбрали в этом году территории Капсельской долины в Крыму. Ожидается, что событие объединит более 30 тысяч человек.

- В программе форума проведение именных творческих школ, обучающих мастер-классов, лекций и мероприятий платформы «Равный – равному». В завершении мероприятия для гостей устроят фестиваль «Таврида – ArtRussia 2019». Участники события смогут не только вдохновиться на новые творческие свершения, но и финансовую поддержку для реализации проектов и программ края. К слову, за время предыдущих форумов уже распределили более 300 грантов на сумму 40 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Заявки на форум принимают в системе «Молодежь России». Вопросы по участию и отбору в состав региональной делегации принимает «Посол Тавриды» от Хабаровского края Евгения Горбанева по электронной почте zhekonya@mail.ru и по телефону 8-914-188-12-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дети и молодежь в Хабаровском крае освоят финансовую грамотность
Беспечная домовладелица в ЕАО чуть не спалила целиком свою же баню
Волонтеры-медики собрались на форуме в Хабаровском крае
Хабаровчанка и ее дочь только на курорте узнали, что турфирма не оплатила гостиницу
Сотни пожарных вызвали на парковку Арены «Ерофей» в Хабаровске
Список работ капремонта немного расширили в Хабаровском крае
Для развития туризма на «дальневосточных гектарах» в Хабаровском крае выделят субсидии
Водитель в Хабаровске пытался уйти от столкновения и врезался в другую машину
«Смогу жить сам»: подростки-аутисты в Хабаровске пройдут курсы социализации
Случайный знакомый комсомольчанки исчез из квартиры вместе с компьютером
За долги по алиментам отца в Хабаровском крае отправили за решетку
В Хабаровске дом на улице Бондаря остался без горячей воды
Мастер тату в Хабаровске продавал несуществующее оборудование фирмы из Санкт-Петербурга
Погода в Хабаровске на 4 апреля 2019 года: днем до +6 градусов, без осадков
Массовой гибели животных чудом удалось избежать при пожаре в ЕАО
На бесхозных полях и пустырях в Хабаровске чаще всего горит трава
Прививочная кампания против клеща закончилась в Хабаровском крае
Угонщик в Хабаровском крае покатался и бросил авто в соседнем городе
Комсомольчане ехали по ледовой переправе на автобусе как в последний раз
В хабаровской детской больнице собираются построить новый корпус
Спецназ разгромил условный лагерь боевиков в Хабаровском крае
Ко Дню Победы ветераны и дети военного времени в Хабаровском крае получат выплаты
Пенсионерка в ЕАО отдала 150 тысяч рублей за молитвы псевдоясновидящей