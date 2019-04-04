Список работ капремонта немного расширили в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:13 2019-04-04T06:51:24+03:00

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В Хабаровском крае пересмотрели закон «О капремонте». В качестве поправок к нему внесли предложение включить в список работ, которые выполняют за счет денег фонда капитального ремонта, установку пандусов. Чтобы получить эту услугу, собственникам нужно будет принять решение на собрании и подать заявку.

- Во втором чтении к законопроекту поправок не поступило, поэтому его приняли в качестве закона края. Отметим, что с 1 июля 2020 года из дополнительного перечня оказываемых фондом услуг планируют исключить установку коллективных общедомовых приборов учета потребления электроэнергии. За монтаж оборудования будут отвечать ресурсоснабжающие организации, - прокомментировали в пресс-службе Законодательной думы края.

Также в крае ввели новый вид краевой государственной поддержки, которую будут оказывать в случаях неотложной необходимости в проведении капитального ремонта в многоквартирниках. Речь идет о восстановлении крыш, подвальных помещений, фундамента, фасада, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома. Порядок получения помощи конкретизируют в постановлении правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU