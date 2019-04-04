Волонтеры-медики собрались на форуме в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:48 2019-04-04T07:48:05+03:00

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В Хабаровском крае стартовал окружной форум волонтеров-медиков Дальнего Востока. Мероприятие объединило 110 участников, для которых организаторы подготовили насыщенную программу.

- Подобные мероприятия помогают добровольцам обмениваться опытом, повышать престиж работы врачей, укреплять межрегиональное взаимодействие волонтеров-медиков. В рамках форума участники смогут побывать на различных мастер-классах и круглом столе, поучаствовать в ситуационных играх. Это поможет будущим врачам погрузиться в профессию, а добровольцам - получить новые знания, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Форум продлится до 6 апреля. В последний день добровольцы организуют «Полезную программу» в учреждениях здравоохранения. Волонтеры побывают в больницах и побеседуют с пациентами о профилактике инфарктов и инсультов, в отделении онкогематологии организуют досуговую программу для детей и их родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU