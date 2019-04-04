СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-04T08:14:56+03:00

Беспечная домовладелица в ЕАО чуть не спалила целиком свою же баню Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Женщина затопила печь и отвлеклась, позже заметила, как из постройки валит дым

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Сельчанка а Еврейской автономии чуть не сожгла собственную баню. Происшествие случилось накануне, в селе Кукелево Ленинского района. Предварительно известно, что домовладелица затопила печь и вышла из постройки. Пока она занималась другими делами, огонь из печки постепенно перебрался на строение. Женщина заметила, как из помещения валит дым, и вызвала пожарных.

- Прибывшие огнеборцы ликвидировали пламя, не дав ему распространиться на другие хозяйственные постройки. В результате пожара внутри бани обгорело пластиковое покрытие. Человеческих жертв нет. Пока специалисты оценивают ущерб, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

По предварительной информации, собственница вину признала. В отношении женщины составили административный протокол, а также провели разъяснительную беседу о требованиях пожарного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU