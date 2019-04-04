СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-04T10:30:47+03:00

Известные чемпионы приедут в Хабаровск на турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

В целом за победу будут бороться более 130 спортсменов

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В Хабаровске пройдет Всероссийский турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова. Состязания запланировали на 6 апреля, начало в 10:00. Место проведения - универсальный краевой спортивный комплекс имени Ленина (бывший Ледовый дворец). Участвовать в них предположительно будут более 130 спортсменов из 30 регионов России.

Как сообщили в краевом министерстве физкультуры и спорта, участвовать в соревнованиях будут такие именитые спортсмены, как Александр Михайлин, серебряный призёр олимпийских игр в Лондоне, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и 10-кратный чемпион России, 16-кратный победитель турниров Мирового кубка, а также Антон Брачев, многократный призер Чемпионатов России и Украины.

Традиционно победители и призеры получат Кубки и памятные статуэтки и наборы фирменных сувениров. Также предусмотрены и денежные призы. Так, за первое место победителю вручат 250 тысяч рублей, за второе - 100 тысяч рублей, за третье - 50 тысяч рублей.

Вход для зрителей бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU