2019-04-04T09:37:40+03:00
Происшествия

В квартире на Сахалине вместо живых хозяев нашли два трупа

По версии следствия, злодейство совершил ранее судимый житель областной столицы
Ольга КИВА
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В квартире на Сахалине вместо живых хозяев нашли два трупаВ квартире на Сахалине вместо живых хозяев нашли два трупаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне, 3 апреля, в одном из домов в Южно-Сахалинске обнаружили два трупа. На данный момент известно, что погибли 41-летний мужчина и 44-летняя женщина. По этому инциденту уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- В преступлении подозревают 46-летнего жителя областной столицы. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом, имеются судимости. Сейчас решают вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

В случае если вину подозреваемого удастся доказать, суд может определить злоумышленнику максимально возможное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или вовсе назначить пожизненный тюремный срок. Следователям предстоит назначить ряд экспертиз и собрать доказательства. Место происшествия уже осмотрели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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