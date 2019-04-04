У автовладельца в Хабаровске угнали неисправную машину

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-04T10:29:05+03:00

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Житель Индустриального района обратился в полицию с просьбой найти его пропавшее авто. Особенностью транспорта было то, что она находилась в неисправном состоянии. Сам владелец снял с нее аккумулятор, а местные подростки прокололи колеса иномарки. Однако даже в таком состоянии автомобиль 1990 года выпуска кому-то понадобился.

- Оперативники вскоре отыскали пропавшую машину. Она находилась в пункте сбора металлолома. Приемщик рассказал, что иномарку привез на эвакуаторе мужчина, который представился собственником. Личность псевдовладельца удалось установить благодаря сохранившейся видеозаписи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении 32-летнего фигуранта уже возбудили уголовное дело. Как позже выяснилось, его 14 лет назад уже судили за угон, разбойное нападение и убийство. Сам задержанный признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU