В Хабаровске оштрафовали чересчур инициативных коллекторов

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-04T11:37:49+03:00

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К судебным приставам за защитой от коллекторского произвола обратилась жительница краевой столицы. Женщина рассказала, что у нее имелся долг по кредиту, который передали в работу агентству по возврату просроченной задолженности. Один из работников данной фирмы, желая добиться возврата денег, пришел на работу к заявительнице и начал распространять информацию о долге среди ее коллег. Этого женщина стерпеть уже не смогла.

- Проведена внеплановая проверка в отношении коллекторского агентства НАО «П» по фактам нарушения требований Федерального закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, - рассказали в пресс-службе УФССП Хабаровского края. - В отношении НАО «П» был составлен протокол об административном правонарушении.

В итоге чересчур инициативное агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей. Приставы напоминают, гражданам о том, что они могут обращаться к ним за защитой своих прав в случае, если коллекторы ведут себя слишком напористо и вмешиваются в частную жизнь своих «клиентов».

ИСТОЧНИК KP.RU