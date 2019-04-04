В деле о крушении плашкоута «Парамушир» на Сахалине поставили точку
На Сахалине закончились разбирательства по факту крушения плашкоута «Парамушир». Происшествие случилось в октябре 2015 года в Тихом океане в районе первого Курильского пролива. На суде доказали, что причиной трагедии стало смещение части перевозимого груза (металлолома).
- При крушении погибли четыре члена экипажа. К аварии привели нарушения правил и требований безопасности движения и эксплуатации судна, которые выявили во время следствия. Одно из них – это погрузка металлолома на верхнюю палубу, которая не была рассчитана для перевозки такого груза, - прокомментировали в пресс-службе ДВСУТ СК России.
Кроме того, численность экипажа не соответствовала свидетельству о его минимальном составе. Чтобы получить разрешение на отход судна из порта Невельск, руководство судоходной компании подало в инспекцию государственного портового контроля информацию с ложными сведениями.
Виновным в этой трагедии признали руководителя судоходной компании. Мужчину приговорили к тюремному заключению на срок четыре года. Наказание осужденный будет отбывать в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU