2019-04-05T03:46:29+03:00
Происшествия

Торговец боеприпасами в Хабаровском крае попался во время сделки

Мужчина попытался сбыть патроны для огнестрела своему приятелю из поселка Монгохто
Ольга КИВА
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Торговец боеприпасами в Хабаровском крае попался во время сделкиТорговец боеприпасами в Хабаровском крае попался во время сделкиФото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейским в Хабаровском крае удалось задержать торговца боеприпасами для огнестрельного оружия. По версии следствия, житель Ванинского района незаконно купил порядка 80 винтовочных патронов калибра 5,6 миллиметра. Также незаконно фигурант попытался продать боеприпасы своему приятелю из поселка Монгохто.

- Задержать злоумышленника удалось во время сделки. Справиться с этой задачей получилось благодаря информации, которая полицейским поступила немного ранее, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении торговца боеприпасами возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и сбыт патронов, а также за приготовление к преступлению. За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до четырех лет. На время расследования фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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