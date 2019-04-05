Мемориальную доску в честь дальневосточного писателя установили в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:31 2019-04-05T06:31:58+03:00

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В краевой столице в память о дальневосточном писателе Григории Ходжер проведут торжественные мероприятия. Сегодня, 5 апреля, в 11:30 на улице Запарина, 90 состоялось открытие мемориальной доски в честь Григория Гибиевича, который также был членом Союза писателей СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени М. Горького.

Как отметили в краевом министерстве культуры, в 14:00 также организуют тематический вечер, посвященный 90-летию со дня рождения местной знаменитости. Мероприятие пройдет в Доме народного творчества краевого научно-образовательного творческого объединения культуры на улице Фрунзе 63.

Напомним, что Григорий Ходжер стал основоположником нанайской литературы, в которой отражена жизнь нанайского народа, его прошлое, настоящее и будущее. Самое известное из его произведений - трилогия «Амур широкий», в которой автор показал жизнь нанайцев в период с конца XIX века до середины 1930-х годов. Его книги читали не только в СССР, но за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU