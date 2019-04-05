В Хабаровском крае соорудят больше 10 новых детских садов

СЕГОДНЯ 06:51 2019-04-05T07:29:41+03:00

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В Хабаровском крае планируют за три года построить 11 детских садов. За счет новых зданий удастся обеспечить почти две тысяч мест для дошкольников в возрасте до трех лет. На эти проекты в регионе собираются выделить больше 800 миллионов рублей.

Как отметили в краевом министерстве образования и науки, в 2019 году собираются создать 940 дополнительных мест за счет строительства, реконструкции, капремонта, выкупа и перепрофилирования помещений. Так, в регионе собираются помочь женщинам, имеющим детей, совмещать работу с семейными обязанностями.

В течение трех лет детские сады построят в районе имени Полины Осипенко, Хабаровском, Вяземском, Ульчском и Амурском районах, в Комсомольске и в Хабаровске. Кроме того, в регионе организуют 11 служб, задачей которых будет оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU