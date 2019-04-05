Сахалинцу оставили небольшой выбор – выдать зарплату или попрощаться с машиной

СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-05T07:55:20+03:00

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Бизнесмен на Сахалине рискует остаться без своего авто, которое приставы уже арестовали. Машину собираются продать, а деньги от реализации передать работникам, которым коммерсант задолжал зарплату.

- Директора компании привлекли к уголовной ответственности за невыплату зарплаты. В общей сложности фигурант задолжал 558 тысяч рублей четырем своим сотрудникам. Суд признал его виновным и обязал рассчитаться с работниками, однако денег предприниматель так и не перечислил, - рассказали в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

В ходе проверки выяснилось, что у работодателя есть две машины, которые зарегистрированы на него. В отношении этого имущества судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий, позже одну из машин арестовали.Ее стоимость как раз равна сумме долга. Если сахалинец не рассчитается, то лишится автомобиля. Также должника ограничили в праве выезда за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU