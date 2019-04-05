2019-04-05T08:52:30+03:00
Общество

Сайт для желающих заключить фиктивный брак нашли в Хабаровском крае

Информацию ресурса суд признал противозаконной
Ольга КИВА
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Сайт для желающих заключить фиктивный брак нашли в Хабаровском краеСайт для желающих заключить фиктивный брак нашли в Хабаровском краеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровском крае нашли сайт для иностранцев, желающих заключить фиктивные браки. При этом проверяющие отметили, что вход на данный ресурс свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страницы и скопировать данные может любой пользователь.

- Мимо такой информации мимо нельзя было пройти. Фиктивная регистрация брака нужна иностранцам, чтобы легализовать свое незаконное пребывание в России или получить российское гражданство в упрощенном виде. Поэтому прокурор обратился в суд с заявлением к управлению Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Суть требования сводилась к признанию информации запрещенной к распространению на территории страны, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд удовлетворил иск прокурора. Теперь Роскомнадзору осталось внест сайт в Единый реестр сайтов в сети интернет, содержащих незаконную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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