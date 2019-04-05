Сверток с героином комсомольчанка хранила прямо у себя дома

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-05T10:47:30+03:00

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Жительница Комсомольска-на-Амуре сядет на скамью подсудимых за хранение наркотиков. Белый порошок, упакованный в полимерный сверток, нашли у фигурантки при обыске квартиры. Позже экспертно-криминалистическая экспертиза подтвердила, что найденное вещество – это не что иное, как героин.

- В общей сложности у подозреваемой обнаружили наркотик общей массой больше трех граммов. В отношении женщины завели и расследовали уголовное дело. Ее причастность к хранению героина уже доказали, теперь последнее слово за служителями Фемиды, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

На время разбирательства фигурантка будет находиться на свободе, правда, под подпиской о невыезде. Если на суде удастся доказать вину горожанки , то вполне возможно, что женщина лишится свободы. За такой проступок тюремный срок может достигать десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU