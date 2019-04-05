Хабаровский гимназист выступил на одной сцене с Максимом Галкиным

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-05T10:46:35+03:00

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Гимназист из Хабаровска выступил на шоу талантов «Лучше всех!». Егор Климов удивил зрителей прекрасной игрой на укулеле и вместе с Максимом Галкиным исполнил пародию на песенку из киножурнала «Ералаш».

Как отметили в городском управлении образования, ведущий телешоу в шутку спрогнозировал, что Хабаровск скоро начнут называть вторыми Гавайями. Скорее всего, такое мнение появилось после очень оригинального выступления 12-летнего дальневосточника.

Сам Егор рассказал, что стал учиться играть на укулеле – инструменте, который по размеру меньше гитары, после того, как съездил на вокальный конкурс в Санкт-Петербург. Выпросил у мамы с папой, чтобы ему купили, а когда получил инструмент, стал усиленно заниматься.

Мальчик также рассказал, что девять месяцев ходил на занятия для съемок в программе «Ералаш» и даже снялся в одном из роликов. Это и побудило Максима Галкина сделать пародию на главную песню киножурнала - Егор играл на укулеле гавайские мотивы, а ведущий пел.

ИСТОЧНИК KP.RU