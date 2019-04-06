2019-04-06T09:22:24+03:00
Общество

Почву, испорченную при розливе нефтепродуктов, восстановят в Хабаровском крае

Займется этим администрация района, в котором произошло экологическое происшествие
Ольга КИВА
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Почву, испорченную при розливе нефтепродуктов, восстановят в Хабаровском краеПочву, испорченную при розливе нефтепродуктов, восстановят в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Розлив нефтепродуктов в Советской Гавани стал одним из самых обсуждаемых экологических происшествий. Все случилось осенью 2018 года. Тогда рядом с одной из городских котельных обнаружили следы горючей жидкости. Информация приобрела широкий резонанс, поскольку котельная и следы нефтепродуктов находились приблизительно в километре от береговой линии.

- Во время проверки выяснили, что площадь загрязнения составляет три тысячи 725 квадратных метров. При этом администрацию Советской Гавани еще тогда обязали принять меры к устранению экологического нарушения. На сегодняшний день уже закуплен сорбент для ликвидации розлива нефтепродуктов, есть ограждения на территории, Население также проинформировали, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На данный момент прокурор требует от администрации ликвидировать загрязнение и рекультивировать загрязненную нефтепродуктами почву. Для этого представитель закона обратился в суд с иском, который был удовлетворен полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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