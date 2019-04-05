Сколько золота и серебра собираются добыть, рассказали в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-05T12:25:11+03:00

План по добыче драгоценных металлов на этот год уже утвердили

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В Хабаровском крае подвели итоги разведочных работ за прошлый год. Известно, что экспертиза утвердила геологам 24 тонны драгметалла. В итоге за пять лет объем добычи полезных ископаемых в регионе увеличился на 433 тонны.

Как сообщили в пресс-службе минприроды края, именно от работы геологоразведки во многом зависит развитие горной промышленности. Сейчас в Хабаровском крае поиски золота ведут 62 предприятия. В прошлом году они вложили 3,5 миллиарда рублей.

За последние годы геологи открыли запасы в Нанайском и Комсомольском районах. Есть резервы на «Делькенской площади» в Ульчском. Залежи обнаружены и в окрестностях Хаканджинского, Албазинского, Многовершинного горно-обогатительных комбинатов. Как правило, практически во всех местах, где есть крупные месторождения, запускают производства.

К слову, на прошлой неделе правительство края утвердило план по разработке твердых полезных ископаемых на этот год. Недропользователям нужно добыть 24,9 тонн рудного и россыпного золота, 56 тонн серебра, 200 килограммов платины и не менее одной тысячи 600 тонн олова.

ИСТОЧНИК KP.RU