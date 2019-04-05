В Хабаровске мусор собирают не в контейнеры, а в желтые пакеты

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-05T11:31:04+03:00

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Жители Краснофлотского района теперь собирают мусор не в контейнеры, а в специальные желтые пакеты. Как ни странно, но такое нововведение оказалось действенным в борьбе со стихийными свалками. Например, на улице Уборевча несколько месяцев назад стояли 10 контейнеров и свозили сюда мусор со всего района. Теперь же собственники частных домов выставляют желтые пакеты с отходами за забор, а мусоровозы подъезжают и забирают их.

- Раньше свалку приходилось разбирать за счет бюджетных денег, однако после уборки мусорные терриконы росли уже на следующий день. Сейчас пакеты покупают сами собственники. Одного хватает на две недели. Стоит он 75 рублей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что контейнеры постепенно исчезают из частного сектора Железнодорожного, Кировского и Индустриального районов. При этом, переходя на пакетный сбор, хозяева частных домовладений наконец-то начинают платить за вывоз коммунальных отходов. Раньше эти расходы ложились на плечи муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», убытки которого при этом составляли около 36 миллионов рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU