Полторы тысячи полицейских проследят за порядком на майских праздниках в Хабаровске

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-05T11:00:55+03:00

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На охрану порядка в майские праздники заступят более полутора тысяч полицейских. Правоохранители уже сейчас переходят на усиленный режим работы. Кроме того, кинологи заранее обследуют территории, где пройдут военный парад, колонны «Бессмертного полка» и трудовых коллективов в День города. А за полтора часа до начала мероприятий специалисты проведут контрольную проверку.

С 24 апреля парад войск хабаровского гарнизона начинает репетиции. Всего их будет шесть. Часть из них пройдет с участием механизированной колонны. Генеральный прогон назначен на десять часов утра 7 мая.

- В этом году парад будет более длительным. Планируется усилить механизированную колонну до 28 единиц и парадный расчет на 320 человек, - рассказал Максим Иванцов, военный комендант хабаровского гарнизона. - Решается вопрос по праздничному салюту. Пока определены площадки на Арене «Ерофей» и на стадионе имени Ленина. Возможно, будет и третья – баржа на реке Амур.

На праздниках в городе изменится расписание общественного транспорта. Сейчас профильное управление просчитывает сколько понадобится автобусов, чтобы доставить горожан домой после салюта 9 мая и фейерверка в День города.

ИСТОЧНИК KP.RU