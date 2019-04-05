Иностранцев-нелегалов со стройки в Хабаровске спешно отправили на родину

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-05T10:44:22+03:00

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В Хабаровске проверили одну из стройплощадок. Итог инспекции оказался интересным – на проверяемом объекте, как выяснилось, работали 14 иностранцев, и почти половина из них оказалась в числе нарушителей.

- Рабочие приехали из стран ближнего зарубежья. Восемь человек не оформили документы, необходимые для работы на территории нашей страны. Из нарушителей двое не смогли предъявить бумаги, дающие право законно находиться на территории России. Их просто у рабочих не оказалось, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении иностранцев-нелегалов составили административные протоколы и назначили штрафы. Однако на этом хождения по мукам для приезжих не закончились. Рабочим пришлось немного посидеть на скамье подсудимых и заслушать приговор суда, согласно которому рабочих в принудительном порядке выдворили за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU