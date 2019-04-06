Погода в Хабаровске на 6 апреля 2019 года: днем до +7 градусов, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2 -4. Днем +5 +7.
В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -2 -4. Днем +5+7.
В Бикине без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +7+9.
В Советской Гавани небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +2+4.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой мокрый снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +4+6.
В Чегдомыне днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +4+6.
В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +1+3.
В Охотске небольшой снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +3+5.
ИСТОЧНИК KP.RU