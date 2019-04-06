СЕГОДНЯ 02:44 2019-04-06T02:44:21+03:00

Погода в Хабаровске на 6 апреля 2019 года: днем до +7 градусов, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

В северных районах ожидается снег

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2 -4. Днем +5 +7.

В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -2 -4. Днем +5+7.

В Бикине без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +7+9.

В Советской Гавани небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +2+4.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой мокрый снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +4+6.

В Чегдомыне днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +4+6.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +1+3.

В Охотске небольшой снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +3+5.

ИСТОЧНИК KP.RU