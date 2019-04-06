В Хабаровске под суд отправят рецидивиста, ограбившего офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 05:45 2019-04-06T05:45:27+03:00

Мужчина в медицинской маске заставил менеджера компании отдать ему 24 тысячи рублей, угрожая чем-то похожим на пистолет

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В Хабаровске полицейские закончили расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения на офис микрозаймов. Преступление было совершено в январе этого года, в на одной из остановок центре города.

В момент нападения в офисе была лишь одна женщина – менеджер. Она рассказала, что в помещение зашел мужчина в черной одежде, его лицо скрывала медецинская маска и капюшон.

- Угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, налетчик потребовал отдать наличные. Добычей злоумышленника стали 24 тысячи рублей, принадлежащих коммерческой организации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге мужчину задержали, им оказался 25 летний житель поселка Березовка. Раньше он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Удалось установить, что угрожал он пневматическим пистолетом. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в разбое.

ИСТОЧНИК KP.RU