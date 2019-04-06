В Хабаровске пройдет благотворительная акция «от сердца к сердцу»
В Хабаровске уже 7 апреля пройдет благотворительная акция «от сердца к сердцу», цель которой помочь нуждающимся. Проводят доброе мероприятие Хабаровская епархия и «Милосердие». Для участия много не требуется, нужно лишь принести на Комсомольскую площадь вещи, продукты, книги и игрушки.
- На Комсомольской площади рядом с Успенским собором расположится автобус «Милосердия», в котором с 9:00 до 16:00 социальные работники и волонтеры будут все принимать. Все собранное отдадут женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (беременным, с детьми), малообеспеченным и многодетным семьям, людям, оставшимся без крова, - уточнили организаторы.
Сначала вещи отвезут на склад, а уже потом передадут нуждающимся. В их числе не только люди из Хабаровска, но и их поселков Мухен, Перееяславка и окрестных сел.
Принести можно:
Любую одежду и обувь (мужскую, женскую, детскую). Вещи должны быть в хорошем состоянии и чистые! (Желательно, подписать размер).
Продукты, не требующие приготовления – консервы, сгущённое молоко, сладости;
Продукты быстрого приготовления (картофельное пюре, гречка, лапша);
Предметы гигиены (мыло, шампунь, зубную пасту, щётки и т.д.);
Игрушки;
Детские и православные книги;
Постельное белье, одеяла, подушки
ИСТОЧНИК KP.RU